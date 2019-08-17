"Ювентус" нацелился на форварда "Лиона"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Лиона"

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Soccerlink, скауты "старой синьоры" просматривали футболиста на вчерашней игре "ткачей" с "Анжером".

Отмечается, что Дембеле является альтернативой нападающему "Интера" Мауро Икарди.

Дембеле выступает за "Лион" с 2018 года. За это время он провел 48 игр и забил 23 гола.

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