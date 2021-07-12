"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"
Фото: инстаграм Кайо Жорже
Форвард "Сантоса" Кайо Жорже может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Goal.com, в услугах 19-летнего игрока заинтересован "Ювентус", который занимается поиском перспективного бразильца.
Контракт футболиста с клубом истекает в декабре текущего года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
В этом году на счету Жорже 5 голов и 3 ассиста в 22 матчах.
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