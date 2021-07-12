"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"

Фото: инстаграм Кайо Жорже

Форвард "Сантоса" Кайо Жорже может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Goal.com, в услугах 19-летнего игрока заинтересован "Ювентус", который занимается поиском перспективного бразильца.

Контракт футболиста с клубом истекает в декабре текущего года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В этом году на счету Жорже 5 голов и 3 ассиста в 22 матчах.

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