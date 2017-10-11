"Ювентус" нацелился на форварда сборной Франции

Теги ювентусоливье жируарсенал лондонмарио манджукич

"Ювентус" нацелился на форварда сборной ФранцииТуринский "Ювентус" заинтересовался форвардом лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает 31-летнего нападающего "канониров" в качестве возможной замены Марио Манджукичу, который летом, вполне вероятно, покинет свою команду.

В нынешнем сезоне Жиру забил 2 гола в 11 матчах за "Арсенал".

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