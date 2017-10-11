"Ювентус" нацелился на форварда сборной Франции

Туринский "Ювентус" заинтересовался форвардом лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает 31-летнего нападающего "канониров" в качестве возможной замены Марио Манджукичу, который летом, вполне вероятно, покинет свою команду.

В нынешнем сезоне Жиру забил 2 гола в 11 матчах за "Арсенал".

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