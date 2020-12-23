"Ювентус" нацелился на французского форварда

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"Ювентус" нацелился на французского форварда

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему глазгианского "Селтика" Одсонну Эдуару, сообщает Daily Record.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением француза в зимнее трансферное окно, так как главный тренер команды Андреа Пирло хочет усилить конкуренции в атакующей линии.

В нынешнем сезоне 22-летний Эдуар провел за "Селтик" 19 матчей во всех турнира, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. 

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