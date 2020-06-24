"Ювентус" нацелился на французского таланта

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Амьена" Феликсу Бикиену, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, в настоящее время клубы ведут переговоры, которые находятся в продвинутой стадии. Итальянский клуб предложил футболисту контракт на три года.

17-летний Бикиев является воспитанником "Амьена". На данный момент он не провел ни одного матча за основной состав "Амьена". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Франции U17.

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