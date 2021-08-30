"Ювентус" нацелился на голландского таланта

Фото: инстаграм Мохаммеда Ихаттарена/Автор неизвестен

Туриснкий "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику ПСВ Мохаммеду Ихаттарену, сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 5-6 миллионов евро.

19-летний Ихаттерен является воспитанником ПСВ. Всего он провел за клуб 74 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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