"Ювентус" нацелился на хавбека "Арсенала"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника лондонского "Арсенала" Джека Уилшера, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" рассчитывает заполучить 26-летнего хавбека "канониров" в качестве свободного агента следующим летом, когда у того истечет срок действия контракта с клубом. Учитывая, что игрок и "Арсенал" не могут достичь соглашения по новому договору, шансы "Юве" на его подписание выглядят весьма хорошими.

Напомним, Бернардески считает, что "Ювентус" заслужил победу в игре с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru