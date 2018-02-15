"Ювентус" нацелился на хавбека "Арсенала"

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"Ювентус" нацелился на хавбека "Арсенала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника лондонского "Арсенала" Джека Уилшера, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" рассчитывает заполучить 26-летнего хавбека "канониров" в качестве свободного агента следующим летом, когда у того истечет срок действия контракта с клубом. Учитывая, что игрок и "Арсенал" не могут достичь соглашения по новому договору, шансы "Юве" на его подписание выглядят весьма хорошими.

Напомним, Бернардески считает, что "Ювентус" заслужил победу в игре с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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