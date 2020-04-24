"Ювентус" нацелился на хавбека "Атлетико"

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"Ювентус" нацелился на хавбека "Атлетико"

Туринский "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, сообщает Marca.

По сведениям издания, "старая синьора" готова активировать опцию выкупа ганца, заплатив за него 50 миллионов евро.

Напомним, что 26-летний футболист также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

При этом сам хавбек пока предпочитает остаться в "Атлетико". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Партей сыграл за "матрасников" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru
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