"Ювентус" нацелился на хавбека "Атлетико"
Туринский "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея, сообщает Marca.
По сведениям издания, "старая синьора" готова активировать опцию выкупа ганца, заплатив за него 50 миллионов евро.
Напомним, что 26-летний футболист также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
При этом сам хавбек пока предпочитает остаться в "Атлетико". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Партей сыграл за "матрасников" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru
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"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|20
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