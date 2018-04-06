"Ювентус" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Ювентус" нацелился на хавбека "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят получить за футболиста не менее 30 миллионов евро. Напомним, что "Ювентус" уже вел переговоры по игроку прошлым летом.

В текущем сезоне Гомеш провел 28 матчей и отметился одной голевой передачей.

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