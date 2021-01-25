"Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо стал трансферной целью "Ювентуса".

По информации Calciomercato, усиление позиции центрального хавбека - один из приоритетов "старой синьоры".

Туринский клуб хочет воспользоваться тем, что француз недоволен количеством игровой практики и переманить его на Апеннины.

Не исключено, что "Ювентус" включит в сделку выступающего по аренде в "Баварии" Дугласа Косту, чтобы сэкономить в условиях кризиса.

В текущем сезоне 26-летний Толиссо сыграл за "ротен" 18 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 25,5 миллиона евро.

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