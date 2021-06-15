"Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии"

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"Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Корентена Толиссо

Туринский "Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику "Баварии" Корентену Толиссо, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, подписание француза является альтернативой на случай неудачи в переговорах по хавбеку "Сассуоло" Мануэлю Локателли.

"Старая синьора" уже связывалась с мюнхенским клубом по поводу возможного трансфера 26-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 24 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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