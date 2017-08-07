"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Теги ювентусреал мадридматео ковачич

"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, "старая сеньора" рассматривает 23-летнего хавбека королевского клуба в качестве приоритетного варианта усиления своей средней линии.

В прошлом сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" вернулся к варианту с приобретением Н'Зонзи. | soccernews.ru

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