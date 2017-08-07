"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует La Gazzetta Dello Sport .

По сведениям издания, "старая сеньора" рассматривает 23-летнего хавбека королевского клуба в качестве приоритетного варианта усиления своей средней линии.

В прошлом сезоне Ковачич забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" вернулся к варианту с приобретением Н'Зонзи. | soccernews.ru