"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"
Хавбек "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Football Italia, в услугах игрока заинтересован "Ювентус". Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
Отметим, что в текущем сезоне Примеры Ковачич провел на поле всего 71 минуту.
Читайте также: "Ювентус" возобновил интерес к Бельерину. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
И все-таки Робин Гуд! "Ливерпуль" теряет очки в матче с "Вест Бромом"
-
"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
-
Очередная победа "горожан": "Манчестер Сити" без проблем разгромил "Суонси"
-
Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене"
-
"Реал" добывает волевую победу над "Аль-Джазирой" и выходит в финал Клубного Чемпионата Мира
Лента новостей
-
Обамеянг не покинет "Боруссию" в январе
-
"Челси" и "Монако" могут обменяться игроками
-
Рибери установил рекорд "Баварии"
-
Почеттино прокомментировал победу над "Брайтоном"
-
"Наполи" хочет продлить контракт с Алланом
-
Венгер приблизился к рекорду Реднаппа
-
Карпин может возглавить клуб из Казахстана
-
"Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии
-
Ди Мария хочет больше игровой практики в ПСЖ
-
Гаттузо: "Из Доннаруммы делают монстра"
-
Гвардиола: "Победы в 15 играх подряд дают нам большую уверенность"
-
Боатенг может покинуть "Баварию"
-
Зинченко дебютировал в английской Премьер-Лиге
-
Клопп: "Мы не использовали свои шансы, поэтому должны принять результат"
-
Десайи считает, что никто не должен отбирать у России право на проведение ЧМ
-
Венгер: "Мы много владели мячом, но я очень расстроен, ведь в концовке могли вообще проиграть"
-
"Монпелье" - "Лион" - 4:1 (обзор)
-
"Шальке" - "Аугсбург" - 3:2 (обзор)
-
"Страсбур" - ПСЖ - 2:4 (обзор)
-
"Ньюкасл" - "Эвертон" - 0:1, "Саутгемптон" - "Лестер" - 1:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Аталанта
|16
|23
|9
|Торино
|16
|23
|10
|Фиорентина
|16
|22
|11
|Болонья
|16
|21
|12
|Кьево
|16
|21
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|16
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1