"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, в услугах игрока заинтересован "Ювентус". Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Примеры Ковачич провел на поле всего 71 минуту.

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