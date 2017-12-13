"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Теги реал мадридювентусматео ковачич

"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, в услугах игрока заинтересован "Ювентус". Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Примеры Ковачич провел на поле всего 71 минуту.

Читайте также: "Ювентус" возобновил интерес к Бельерину. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Аталанта 16 23
9 Торино 16 23
10 Фиорентина 16 22
11 Болонья 16 21
12 Кьево 16 21
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 16 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов