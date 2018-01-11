"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

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"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" планирует предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека "сливочных". Однако сделать это итальянский гранд намерен не в текущем месяце, а в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 15 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" может обменяться игроками с ПСЖ. | soccernews.ru

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