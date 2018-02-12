"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Теги ювентусреал мадридматео ковачич

"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" готовится уже ближайшим летом предпринять попытки, чтобы вернуть 23-летнего хавбека, который не получает стабильной игровой практики в королевском клубе, в итальянскую Серию А, где он ранее выступал за миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" и "Барселона" могут обменяться хавбеками. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов