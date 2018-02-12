"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"

Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" готовится уже ближайшим летом предпринять попытки, чтобы вернуть 23-летнего хавбека, который не получает стабильной игровой практики в королевском клубе, в итальянскую Серию А, где он ранее выступал за миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" и "Барселона" могут обменяться хавбеками. | soccernews.ru