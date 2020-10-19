"Ювентус" нацелился на хавбека "Зальцбурга"

Полузащитник "Зальцбурга" Лука Сушич стал трансферной целью туринского "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По информации источника, "старая синьора" видит в 18-летнем хорвате долгосрочную замену для Пауло Дибалы.

За перспективного атакующего хавбека "Ювентус" готов предложить в январе 15 миллионов евро.

За основную команду "Зальцбурга" Сушич сыграл 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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