"Ювентус" нацелился на хавбека "Зальцбурга"
Полузащитник "Зальцбурга" Лука Сушич стал трансферной целью туринского "Ювентуса", сообщает Calciomercato.
По информации источника, "старая синьора" видит в 18-летнем хорвате долгосрочную замену для Пауло Дибалы.
За перспективного атакующего хавбека "Ювентус" готов предложить в январе 15 миллионов евро.
За основную команду "Зальцбурга" Сушич сыграл 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
Не пропустите: У Дибалы произошел конфликт с руководством "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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"Ювентус" нацелился на хавбека "Зальцбурга"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17