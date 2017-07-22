"Ювентус" нацелился на Хуммельса

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"Ювентус" нацелился на Хуммельса

Туринский "Ювентус" продолжает поиск нового центрального защитника, который будет призван заменить перебравшегося в "Милан" Леонардо Бонуччи.

Как сообщает The Sun, "бьянконери" проявляют интерес к лидеру обороны "Баварии" Матсу Хуммельсу. Заполучить 28-летнего немца хочет лично главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Хуммельс выступает за "Баварию" с лета 2016 года, сыграл 42 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. 

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