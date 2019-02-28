"Ювентус" нацелился на игрока "Манчестер Сити"

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"Ювентус" нацелился на игрока "Манчестер Сити"

"Ювентус" планирует в летнее трансферное окно приобрести нападающего "Манчестер Сити" Рияда Махреза, утверждает The Sun.

По данным издания, туринский клуб планирует включить в сделку по Мерезе Дугласа Косту.

28-летний игрок перешел в "Манчестер Сити" из "Лестара" за 68 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах за "Сити", отметившись 10 голами и 10 ассистами.

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