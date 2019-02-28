"Ювентус" нацелился на игрока "Манчестер Сити"
"Ювентус" планирует в летнее трансферное окно приобрести нападающего "Манчестер Сити" Рияда Махреза, утверждает The Sun.
По данным издания, туринский клуб планирует включить в сделку по Мерезе Дугласа Косту.
28-летний игрок перешел в "Манчестер Сити" из "Лестара" за 68 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах за "Сити", отметившись 10 голами и 10 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14