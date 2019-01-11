"Ювентус" нацелился на игрока "Реала"
Хавбек "Реала" Иско может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Football Espana, в услугах футболиста заинтересован "Ювентус", однако сделка состоится не раньше, чем "старая синьора" подпишет Аарона Рэмзи.
Напомним, что у Иско непростые отношения с наставником "Реала" Сантьяго Солари. Соглашение игрока с клубом действует до 2022 года.
В нынешнем сезоне Иско провел 21 игру, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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|19
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