"Ювентус" нацелился на Канте
Туринский "Ювентус" проявляет предметный интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, на трансфере француза настаивает наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри, который в прошлом сезоне работал на "Стемфорд Бридж".
Итальянский клуб рассчитывает, что им удастся купить 28-летнего футболиста за сумму около 79 миллионов евро.
Канте выступает за "Челси" с лета 2016 года, сыграл 147 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
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