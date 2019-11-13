"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"

Капитан "Ромы" Алессандро Флоренци попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Calciomercato, борьбу за 28-летнего итальянца также ведут "Интер", "Кальяри" и "Сампдория", однако фаворитом является "старая синьора".

Соглашение Флоренци с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне футболист принял участие в девяти играх.

Читайте также: "Ювентус" может переманить хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru