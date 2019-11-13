"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"

Теги ювентусромаалессандро флоренцитрансферы

"Ювентус" нацелился на капитана "Ромы"

Капитан "Ромы" Алессандро Флоренци попал в сферу интересов "Ювентуса".

По сведениям Calciomercato, борьбу за 28-летнего итальянца также ведут "Интер", "Кальяри" и "Сампдория", однако фаворитом является "старая синьора".

Соглашение Флоренци с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне футболист принял участие в девяти играх.

Читайте также: "Ювентус" может переманить хавбека "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

СМИ назвали три причины, из-за которых Гризманн еще не адаптировался в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов