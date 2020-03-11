"Ювентус" нацелился на Кейна
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда. В "Ювентусе" полагают, что Кейн позволит Криштиану Роналду более свободно действовать в атаке. Англичанин может согласиться на трансфер, так как "Тоттенхэм", скорее всего, не попадет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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