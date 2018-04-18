"Ювентус" нацелился на ключевого хавбека ПСЖ

Туринский "Ювентус" нацелился на ключевого полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, в стане "старой синьоры" надеются на то, что из-за возможных проблем с соответствием правилам финансового Fair Play ближайшим летом парижане будут вынуждены продать некоторых из своих ведущих игроков, одним из которых станет 23-летний хавбек.

В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" поборется с "Наполи" за игрока "Атлетико". | soccernews.ru