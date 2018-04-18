"Ювентус" нацелился на ключевого хавбека ПСЖ
Туринский "Ювентус" нацелился на ключевого полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, информирует Tuttosport.
По сведениям издания, в стане "старой синьоры" надеются на то, что из-за возможных проблем с соответствием правилам финансового Fair Play ближайшим летом парижане будут вынуждены продать некоторых из своих ведущих игроков, одним из которых станет 23-летний хавбек.
В нынешнем сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за ПСЖ.
Напомним, "Ювентус" поборется с "Наполи" за игрока "Атлетико". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Оторваться от земляков: "Атлетико" едет за тремя очками в Сан-Себестьян
-
Гордые "львы": Роналду вырывает ничью в матче с "Атлетиком"
-
Голы Смоллинга и Лукаку принесли "Манчестер Юнайтед" победу в игре с "Борнмутом"
-
Без малейших вопросов: ЦСКА уверенно переигрывает "Амкар"
-
"Зенит" вырвал победу на последней минуте в матче с "Динамо"
Лента новостей
-
Скоулз советует Моуринью не ставить Санчеса в основной состав на игру против "Тоттенхэма"
-
Погребняк получил серьезное повреждение
-
"Ювентус" сделал запрос по трансферу игрока ПСЖ
-
Стала известна реакция Клоппа, когда он впервые увидел игру Салаха
-
Французский клуб заинтересован в услугах Мартиаля
-
На замену Конте "Челси" рассматривает семерых кандидатов
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника
-
"Арсенал" предложил Уилшеру новый контракт
-
Пономарев: "Пара "Тосно" - "Авангард" полностью описывает отношения команд к Кубку России"
-
Меркадо: "Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину"
-
Маркос Алонсо получил трехматчевую дисквалификацию
-
Венгер: "Атлетико" - фаворит, но в наш лучший день можем их победить"
-
Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного
-
Летом "Реал" и "Барселона" поборются с английскими грандами за общую трансферную цель
-
Гаджиев: "Такой финал Кубка России - успех для российского футбола"
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Дембеле
-
Червиченко: "Спартаку" теперь ничего не светит"
-
В "Баварии" отказываются вести дело с новым агентом Левандовски
-
Маскерано задумался о завершении своей карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14