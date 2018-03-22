"Ювентус" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"

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"Ювентус" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"Туринский "Ювентус" нацелился на ключевого защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует TransferMarketWeb со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом "старая сеньора" будет готова заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока. Также чемпион Италии планирует предложить французу контракт с более выгодными условиями, нежели тот может получить на "Камп Ноу".

Напомним, "Атлетико" нацелился на хавбека "Ювентуса". | soccernews.ru

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