"Ювентус" нацелился на Ляказетта

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"Ювентус" нацелился на Ляказетта

Фото: инстаграм Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему лондонского "Арсенала" Александру Ляказетту, сообщает Calciomercato. 

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится срок контракта с "канонирами". Таким образом он может достаться итальянца бесплатно. В "Ювентусе" рассчитывают, что Ляказетт составит конкуренцию основному нападающему Душану Влаховичу.

В нынешнем сезоне 30-летний Влахович провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

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