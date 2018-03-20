"Ювентус" нацелился на немецкого защитника
Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер может перейти в "Ювентус", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, скауты "бьянконери" уже просматривали 24-летнего немца и теперь туринский клуб готов сделать предложение по его трансферу.
В этом сезоне Гинтер сыграл за "Боруссию" 30 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.
Не пропустите: "Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|РБ Лейпциг
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|Штутгарт
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|Вердер Бремен
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|Ганновер 96
|27
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|Вольфсбург
|27
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|Кельн
|27
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