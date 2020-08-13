"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Атлетико"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к ганскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Томасу Партею, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло хочет обновить среднюю линию команды, а Партей является одним из вариантов. Сумма отступных в контракте игрока составляет 50 миллионов евро.
"Атлетико" намерен удержать хавбека и уже предложил ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями и увеличенной суммой отступных до 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Партей провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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