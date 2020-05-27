"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Лиона"

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"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Лиона"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа. 

Ранее сообщалось, что Ауаром интересуется "Манчестер Сити". "Лион" оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Ауар провел за "Лион" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2023 года.

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