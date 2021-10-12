"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также португалец входит в сферу интересов "Барселоны" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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