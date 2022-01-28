"Ювентус" нацелился на одного из лучших футболистов мира

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"Ювентус" нацелился на одного из лучших футболистов мира

Фото инстаграм Жоржиньо

Хавбек лондонского "Челси" Жоржиньо входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет летом усилить линию полузащиту, и 30-летний итальянец является приоритетным вариантом.

Также туринский клуб претендует на Френки де Йонга из "Барселоны".

В текущем сезоне Жоржиньо сыграл за "Челси" 29 матчей, забил 9 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

В прошлом году натурализованный бразилец выиграл Лигу Чемпионов с "синими" и Евро-2020 со сборной Италии. Впоследствии он занял третье место в голосовании за обладателя "Золотого мяча" и шестое в опросе ФИФА The Best.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется хавбеком "Кальяри". | http://soccernews.ru
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