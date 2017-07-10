"Ювентус" нацелился на одну из трансферных целей "Барселоны"

Туринский "Ювентус" может перехватить у каталонской "Барселоны" одну из ее трансферных целей, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "старая сеньора" нацелилась на защитника испанской "Валенсии" Жоау Канселу, трансферная стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро. 23-летний бек должен заменить в составе "Юве" Дани Алвеса, который покинул Турин и находится в поисках новой команды.

Напомним, "Ювентус" интересуется Иньиго Мартинесом. | soccernews.ru