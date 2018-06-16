"Ювентус" нацелился на основного игрока Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, трансфер игрока может обойтись туринцам в 30 миллионов евро.

Соглашение Боатенга с "Баварией" действует до лета 2021 года.

Читайте также: В "Баварии" подтвердили желание Боатенга уйти из команды. | http://soccernews.ru