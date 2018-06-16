"Ювентус" нацелился на основного игрока Баварии"

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"Ювентус" нацелился на основного игрока Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, трансфер игрока может обойтись туринцам в 30 миллионов евро.

Соглашение Боатенга с "Баварией" действует до лета 2021 года.

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