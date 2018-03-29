"Ювентус" нацелился на Паулиньо

Теги ювентусваско да гамабарселонареал мадридпсж

"Ювентус" нацелился на ПаулиньоТуринский "Ювентус" нацелился на вингера "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро Паулиньо, информирует Calciomercato.com.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает вариант с приобретением 17-летнего бразильца уже ближайшим летом. Трансфер перспективного игрока оценивается в 30 миллионов евро, на него также претендуют каталонская "Барселона", мадридский "Реал" и ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Интера". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов