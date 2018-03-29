"Ювентус" нацелился на Паулиньо

Туринский "Ювентус" нацелился на вингера "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро Паулиньо, информирует Calciomercato.com.

По сведениям источника, "старая сеньора" рассматривает вариант с приобретением 17-летнего бразильца уже ближайшим летом. Трансфер перспективного игрока оценивается в 30 миллионов евро, на него также претендуют каталонская "Барселона", мадридский "Реал" и ПСЖ.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Интера". | soccernews.ru