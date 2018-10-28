"Ювентус" нацелился на перспективного хавбека "Манчестер Сити"

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"Ювентус" нацелился на перспективного хавбека "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Sky Sports, "старая синьора" давно наблюдает за 18-летним игроком и если "горожанам" не удастся с ним продлить контракт, то туринцы постараются заполучить англичанина.

Ранее сообщалось, что на Фодена также претендует дортмундская "Боруссия".

В этом сезоне на счету Фодена один гол и два ассиста в 7 матчах.

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