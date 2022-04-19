"Ювентус" нацелился на победителя Копа Америка

Фото: твиттер Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу, сообщает TYC Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке голкипера настаивает лично главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

29-летний Мартинес в нынешнем сезоне провел за "Астон Виллу" 31 матч и пропустил 44 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Напомним, что в прошлом году Мартинес в составе сборной Аргентины стал победителем Копа Америка.