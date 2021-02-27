"Ювентус" нацелился на подписание двух форвардов

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"Ювентус" нацелился на подписание двух форвардов

"Ювентус" летом намерен заполучить двух нападающих.

По сведениям Tuttosport, речь идет о форварде "Лиона" Мемфисе Депае и Аркадиуше Милике из "Наполи".

Напомним, что соглашение Депая с клубом истекает грядущим летом, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента.

Милик находится в аренде в "Марселе", где провел два матча и забил один гол. На счету Депая 15 голов и 7 ассистов в 27 играх.

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