"Ювентус" нацелился на полузащитника "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио входит в список трансферных целей "Ювентуса", сообщает Defensa Central.

По информации источника, туринский клуб хочет воспользоваться тем, что 26-летний футболист не может договориться со "сливочными" о продлении контракта, истекающего в 2023 году.

В связи с этим шансы на продажу испанца в ближайшее межсезонье значительно возрастают. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

В нынешней кампании Асенсио сыграл за "Реал" 33 матча, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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