"Ювентус" нацелился на полузащитника "Шахтера"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Маркосу Антонио, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Если трансфер состоится, "Ювентус" планирует отдать хавбека в аренду на год в "Сассуоло".

В нынешнем сезоне 20-летний Антонио провел за "Шахтер" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2023 года.

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