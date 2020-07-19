"Ювентус" нацелился на португальского таланта
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к левому защитнику лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендешу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте португальца составляет 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 18-летний Мендеш провел за "Спортинг" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17