"Ювентус" нацелился на португальского таланта

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"Ювентус" нацелился на португальского таланта

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к левому защитнику лиссабонского "Спортинга" Нуну Мендешу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте португальца составляет 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Мендеш провел за "Спортинг" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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