"Ювентус" нацелился на португальского таланта

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"Ювентус" нацелился на португальского таланта

Полузащитник "Вулверхэмптона" Педру Нету попал в сферу интересов туринского "Ювентуса", сообщает Football Italia.

Источник утверждает, что переговоры между клубами о трансфере уже стартовали, а посредником в них выступает соотечественник португальского футболиста агент Жорже Мендеш.

20-летний Нету выступает за "Вулверхэмптон" с 2019 года, сыграл 53 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 22 миллиона евро.

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