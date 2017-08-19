"Ювентус" нацелился на Санчеша

Теги ювентусбавария мюнхенренату санчеш

"Ювентус" нацелился на Санчеша

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш попал в сферу интересов "Баварии", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" планирует арендовать игрока с возможностью дальнейшего выкупа.

Напомним, что ранее "Бавария" отклонила предложение "Милана" по футболисту.

Читайте также: Матюиди стал игроком "Ювентуса". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Аталанта 0 0
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 Рома 0 0
14 СПАЛ 0 0
15 Сампдория 0 0
16 Сассуоло 0 0
17 Торино 0 0
18 Удинезе 0 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов