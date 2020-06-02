"Ювентус" нацелился на таланта из Бундеслиги
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, сообщает Le 10 Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что с 2001 по 2006 годы за "Ювентус" выступал отец форварда Лилиан Тюрам.
В нынешнем сезоне 22-летний Тюрам-младший провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19