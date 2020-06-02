"Ювентус" нацелился на таланта из Бундеслиги

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему менхенгладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что с 2001 по 2006 годы за "Ювентус" выступал отец форварда Лилиан Тюрам.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюрам-младший провел за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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