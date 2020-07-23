"Ювентус" нацелился на талантливого итальянца

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"Ювентус" нацелился на талантливого итальянца

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к правому защитнику "Пескары" Габриэле Дзаппе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "бьянконери" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, помешать "Ювентусу" может "Интер", который продал игрока год назад, но сохранил за собой возможность обратного трансфера.

В нынешнем сезоне 20-летний Дзаппа провел за "Пескару" 21 матч во всех турнира, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. 

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