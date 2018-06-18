"Ювентус" нацелился на ведущего защитника "Баварии"

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"Ювентус" нацелился на ведущего защитника "Баварии"Туринский "Ювентус" нацелился на ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, информирует Abendzeitung.

По сведениям источника, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать 29-летнего бека чемпионов Германии этим летом после того, как стало известно о намерениях игрока сменить клубную прописку.

В завершившемся сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, на Боатенга также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Реал". | soccernews.ru

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