"Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусманчестер юнайтедантони мартиаль

"Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" нацелился на вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует The Times.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" внимательно следит за ситуацией с продлением контракта 22-летнего француза с "красными дьяволами". В случае, если стороны в итоге не достигнут соглашения, чемпион Италии будет готов сделать предложение по игроку.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов