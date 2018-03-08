"Ювентус" нацелился на вингера "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" нацелился на вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует The Times.

Так, по сведениям издания, "старая сеньора" внимательно следит за ситуацией с продлением контракта 22-летнего француза с "красными дьяволами". В случае, если стороны в итоге не достигнут соглашения, чемпион Италии будет готов сделать предложение по игроку.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вчера "Ювентус" обыграл "Тоттенхэм". | soccernews.ru