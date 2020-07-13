"Ювентус" нацелился на воспитанника "Милана"

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"Ювентус" нацелился на воспитанника "Милана"

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Мануэлю Локателли, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Сассуоло" оценивает хавбека в 25 миллионов евро. "Ювентус" хочет снизить цену на игрока, включив в сделку Ханса Николусси-Кавилью.

22-летний Локателли является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за "Сассуоло" 28 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом будет действовать до лета 2023 года.

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