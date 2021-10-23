"Ювентус" нацелился на вратаря "Челси"

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"Ювентус" нацелился на вратаря "Челси"

Фото инстаграм Кепы Аррисабалаги

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага стал трансферной целью "Ювентуса", сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист может перебраться в Италию по окончании этого сезона.

Напомним, что в 2018 году "синие" купили испанца за 80 миллионов евро, а сейчас его рыночная стоимость оценивается в 13 миллионов.

Кепа является дублёром основного вратаря "Челси" Эдуара Менди. В текущем сезоне он провёл всего 3 матча.

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