"Ювентус" нацелился на вратаря "Челси"
Фото инстаграм Кепы Аррисабалаги
Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага стал трансферной целью "Ювентуса", сообщает Fichajes.
По информации источника, 27-летний футболист может перебраться в Италию по окончании этого сезона.
Напомним, что в 2018 году "синие" купили испанца за 80 миллионов евро, а сейчас его рыночная стоимость оценивается в 13 миллионов.
Кепа является дублёром основного вратаря "Челси" Эдуара Менди. В текущем сезоне он провёл всего 3 матча.
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