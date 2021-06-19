"Ювентус" нацелился на вратаря "Наполи"

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"Ювентус" нацелился на вратаря "Наполи"

Фото инстаграм Давида Оспины

Туринский "Ювентус" ищет нового голкипера после ухода из клуба легендарного Джанлуиджи Буффона.

По информации Corriere dello Sport, в список интересов "старой синьоры" входит страж ворот "Наполи" Давид Осина.

На колумбийского вратаря также претендуют "Аталанта" и "Фиорентина".  

В прошедшем сезоне 32-летний Оспина пропустил 21 гол в 23 матчах. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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