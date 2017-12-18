"Ювентус" нацелился на защитника "Арсенала"

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника лондонского "Арсенала" Шкодрана Мустафи, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, предпринять попытки заполучить 25-летнего бека "канониров" "старая сеньора" намерена уже в зимнее трансферное окно. При этом чемпион Италии будет готов подписать немца и на правах аренды.

Напомним, "Ювентус" намерен продлить контракт с Пьяничем. | soccernews.ru