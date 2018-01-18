"Ювентус" нацелился на защитника "Арсенала"

Туринский "Ювентус" нацелился на защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, предпринять попытки заполучить 22-летнего бека "канониров" "старая сеньора" планирует уже следующим летом. Трансфер испанца будет стоить чемпиону Италии порядка 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Ювентус" потерял Маркизио и Дибалу. | soccernews.ru